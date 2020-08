Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei nerazzurri sullo Shakhtar in semifinale di Europa League:

“Una grande soddisfazione vedere la squadra esprimersi in questo modo. La soddisfazione deriva dal fatto che i ragazzi credono in quello che facciamo. Il nostro calcio è coraggioso, abbiamo pressato lo Shakhtar per evitare che loro palleggiassero, li abbiamo presi alti. Abbiamo fatto veramente una partita importante”.