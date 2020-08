VIDEO / Conte: “Grandi elogi per i ragazzi, si vedono i risultati del lavoro. Dobbiamo recriminare…”

Al termine della sfida contro il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League, Antonio Conte ha analizzato in conferenza stampa il successo per 2-1 contro la formazione teutonica.

L’allenatore dell’Inter ha esaltato i suoi ragazzi e si è focalizzato su un dettaglio da migliorare in ottica futura: “Non è mai mancata la fiducia nei confronti della squadra. Abbiamo lavorato e i risultati si sono visti, sia in campionato che in Europa League. Squadra da elogiare, partita importante sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo recriminare sul fatto di dover concretizzare le occasioni create per chiudere la partita“.