VIDEO / Conte: “Eriksen scelta tattica e fisica. Gli ho preferito Sensi perché…”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha spiegato il motivo della scelta di far partire dalla panchina Eriksen nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli

“Scelta tattica perché sapevo le difficoltà della gara con il Napoli, e ho preferito puntare su giocatori come Sensi che sanno cosa fare anche in fase di non possesso visto che i tre centrocampisti sono quelli che hanno fatto la prima parte, le prime 7 giornate. Dal punto di vista fisico sta riacquistando un po’ di intensità, dopo 6 mesi vissuti non tanto in campo”.