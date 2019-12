Inter-Genoa, rientra Godin in difesa. Esposito e Agoumé dal 1′, Conte non ha paura

Ultima importante gara del 2019 dell’Inter. La squadra di Conte ospiterà questa sera, alle ore 18, e dovrà ritrovare i tre punti per rimanere attaccata alla Juventus. Contro i rossoblù di Thiago Motta, l’Inter dovrà fare a meno anche di Brozovic e Lautaro Martinez squalificati, oltre ai soliti infortunati. Possibile esordio dal 1′ per il giovane Agoumé. Ecco le scelte di Conte per la gara contro il Genoa, secondo Gazzetta.it:

DIFESA – Davanti a capitan Handanovic, dovrebbe rientrare Godin assieme a De Vrij e Skriniar. L’ex Atletico era subentrato nella gara del Franchi contro la Fiorentina a Bastoni infortunato, e dovrebbe tornare titolare contro i rossoblù.

CENTROCAMPO – I problemi maggiori sono in mezzo al campo. Conte recupera Borja Valero e, assieme a Vecino, dovrebbe schierare il giovane Agoumé. Sulle corsie laterali D’Ambrosio a destra e Biraghi a sinistra.

ATTACCO – Con Lautaro squalificato, a far coppia con Lukaku dovrebbe essere Esposito. Il giovane 2002 sembra, infatti, in vantaggio sul Politano.