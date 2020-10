VIDEO / Inter, Conte soddisfatto del gioco: per il Parma arriva una buona notizia dall’infermeria

Valerio D’Angelo, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione in casa Inter:

“Siamo sulla strada giusta. Antonio Conte ha accolto così il pareggio in Champions League, probabilmente cercando di mascherare quel minimo di delusione come è logico che sia. Perché l’Inter ha fatto la partita in Ucraina, meritava sicuramente qualcosa in più contro lo Shakhtar ma alla fine tra traverse ed episodi sfortunati come il gol clamoroso sbagliato da Lautaro, l’Inter è ancora a 2 punti e ha mancato nuovamente la vittoria europea. Come si riparte? Si parte con un’ambizione alta, cercando già da sabato contro contro il Parma di ritornare alla vittoria perché vincere aiuta a vincere e per preparare al meglio la doppia sfida al Real Madrid. Real che è in crisi, ha acciuffato il pareggio alla fine ed è stranamente ultima in classifica, e quindi questa doppia sfida con l’Inter sarà certamente decisiva per una delle due”.

CONTE – “Conte è ottimista, quello che vede gli piace ma ha bisogno di più gol e punti in Italia che in campo europeo. Intanto per il Parma una buona notizia arriva dall’infermeria: Sanchez sembra pronto quanto meno per essere a disposizione e per poter dare il cambio e far rifiatare uno tra Lukaku e Lautaro. Oggi Skriniar è rientrato in Italia dopo 21 giorni, positivo al Covid, oggi ha fatto il tampone e nelle prossime ore sarà atteso il risultato. Sarebbe un ritorno graditissimo anche per la difesa”.