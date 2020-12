Il tecnico dell’Inter Antonio Conte, durante al conferenza stampa della vigilia, ha risposto alla domanda sull’obbligo di vincere lo scudetto da parte dei nerazzurri:

“Mi viene da sorridere. Ci sono tante squadre, si parte in tanti con l’ambizione di essere protagonisti. Io parto sempre per lottare per vincere, poi vince una. Da 9 anni è sempre la stessa. Il quasi obbligo dell’Inter mi fa sorridere“.