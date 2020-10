Inter, due moduli e quattro soluzioni: ecco come Conte vuole sostituire Lukaku

L’infortunio di Lukaku è un duro colpo per l’Inter di Antonio Conte, in un periodo in cui i nerazzurri giocheranno tante partite importanti.

La speranza, a questo punto, è riavere l’attaccante belga per la gara dell’8 novembre contro l’Atalanta, anche se la situazione è ovviamente in evoluzione e andrà monitorata nei prossimi giorni. Un infortunio che, in ogni caso, impone al tecnico delle riflessioni su come sostituire l’ex Manchester United. Nel video, tutte le opzioni vagliate da Conte.