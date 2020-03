VIDEO / Coronavirus, il premier Conte: “E’ la crisi più grave del dopoguerra”

Da domani saranno chiuse anche le fabbriche che non forniscono beni necessari a far funzionare la filiera alimentare. Pochi i servizi ancora garantiti. Niente più jogging all’aperto, neanche per i singoli. La morsa del coronavirus non accenna a fermarsi: l’Italia ce l’ha in pugno, soprattutto le Regioni del Nord, focolaio del virus. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è tornato a parlare alla Nazione per spiegare che è il momento di prendere decisioni ancora più drastiche. Ieri sera è intervenuto attraverso il suo profilo su Facebook a tarda sera e gli italiani davanti alla tv per sentire i suo discorso, erano circa 6 mln.