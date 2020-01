VIDEO / Conte: “Siamo una squadra in costruzione. Non possiamo andare a velocità di crociera”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri in casa del Lecce:

“Liverani si è fatto due conti e ha cambiato sistema. Il Lecce oggi era molto meno propositivo rispetto ad altre partite. Noi siamo una squadra in costruzione, stiamo lavorando da soli sei mesi. O giriamo sempre il motore a ritmi alti, altrimenti non siamo quel tipo di squadra, per tanti punti di vista, che andando a velocità di crociera può venire a Lecce e vincere”.