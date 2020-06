VIDEO / Conte: “Le vittorie non arrivano dall’oggi al domani, soprattutto se non vinci da 9 anni”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio col Napoli che ha decretato l’eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia:

La stagione attuale? Non sta a me valutarla. Credo ci sia stata una crescita importante di tutti i giocatori, due su tutti: Lautaro e Bastoni. Penso che il mio compito è quello di alzare il livello e migliorare i calciatori per essere competitivi. Le vittorie non si raggiungono dall’oggi al domani soprattutto se non vinci da nove anni. Sono molto contento di lavorare con questi ragazzi, credo che sia la strada giusta e che ci porterà a dare soddisfazioni ai nostri tifosi. E che li renderà orgogliosi al di là della sconfitta di stasera.