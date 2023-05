VIDEO / Copa del Rey, Real Madrid-Osasuna 2-1: gol e highlights

Una doppietta di Rodrygo in finale regala al Real Madrid la 20esima Copa del Rey nella storia del club. Decimo trofeo di Ancelotti col Madrid che batte 2-1 l'Osasuna in finale. La coppa mancava dal 2014: il modo migliore per avvicinarsi alla sfida di martedì al Bernabeu col City