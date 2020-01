VIDEO / Cordoba: “Lo scudetto? All’Inter non puoi avere paura di questa parola. Lukaku…”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Ivan Cordoba parla del momento dell’Inter. “L’Atalanta? Penso che sia un brutto cliente, però in questo campionato non si possono scegliere gli avversari. L’Inter come squadra ambisce a cose importanti, deve affrontare l’Atalanta nel migliore dei modi e cercare di portare a casa dei punti. Sarà una bella partita, al di là del risultato sarà una partita molto bella per il pubblico.

Gasperini e Conte? L’unica cosa che posso dire è che sono simili, perché hanno un gioco diverso, l’aggressività, l’attenzione e la concentrazione che vogliono e chiedono ai loro giocatori.

In cosa Lukaku è più forte di Zapata e viceversa? È difficile dirlo, sarebbe stato interessanti affrontarli per dirlo. Penso che si somiglino molto, non sono statici, giocano su tutto il fronte dell’attacco, creano tanti spazi per gli altri attaccanti.

Cosa un difensore non deve fare quando affronta attaccanti come Lukaku e Zapata? Rimanere attaccati è la cosa peggiore, a loro basta un braccio e ti spostano. O cerchi di anticiparlo o andare al recupero del pallone, devi capire dove sono loro ma mai dare la possibilità di metterti il ‘freno a mano’.

Questa Inter la parola scudetto la può pronunciare? Quando sei all’Inter non puoi avere paura di questa parola, devi pensare a vincere. Ovvio che è difficile perché magari alcuni giocatori giovani non riescono a comprendere cosa vuol dire questo. Io penso che non si deve avere timore, se un giocatore arriva all’Inter deve essere consapevole di questo. Deve essere una motivazione enorme per andare a giocare partite come questa”.