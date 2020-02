VIDEO / Coronavirus, il Premier Conte: “Stop ad eventi sportivi in Lombardia e Veneto”

Nella conferenza stampa seguita al consiglio dei ministri, il premier Giuseppe Conte ha annunciato le misure per combattere l’emergenza Coronavirus:

“Col decreto legge predisposto allarghiamo il raggio, le autorità competenti potranno adottare ulteriori misure che non riguardano le aree indicate come focolai, soggette a restrizioni per la circolazione delle persone ma anche le restanti aree del territorio nazionale. Posso preannunciare che nell’assemblea del Consiglio dei Ministri abbiamo concordato, con competenza del Ministro dello Sport Spadafora, che ci ha già annunciato la determinazione di sospendere tutte le attività sportive previste per domani in Veneto e Lombardia”.