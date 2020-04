“Il secondo tampone ha confermato la mia positività dopo un mese. I primi giorni ho capito che qualcosa non andava perché non sentivo alcun odore. L’olfatto era come azzerato”. A raccontare l’esperienza con il coronavirus, Giovanna Pancheri, giornalista di Sky Tg 24, tramite un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Un’ulteriore testimonianza della potenza del nemico che sta affliggendo il mondo.