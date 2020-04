VIDEO / Coronavirus, ISS: “La curva dei contagi in discesa, pensiamo a fase 2”

Dopo aver fermato tutta l’Italia e le attività non ritenute necessarie, si registrano i primi miglioramenti nella curva dei contagi del coronavirus. I numeri di malati e contagiati stanno calando e l’Istituto Superiore di Sanità sottolinea che i dati fanno ben sperare e fanno pensare alla fase due. Quella di convivenza con la malattia, quella in cui si ripartirà lentamente per tornare alla normalità. E’ quanto ha detto oggi il presidente dell’ISS Brusaferro che è intervenuto in conferenza stampa insieme a Borrelli, capo della protezione civile italiana.