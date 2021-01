Il suo Defensa y Justicia ha conquistato la Copa Sudamericana in finale contro il Lanus. L’ex Inter Hernan Crespo ha vinto il suo primo trofeo da allenatore. Ma ha dovuto rinunciare a stare vicino alla sua famiglia e quando lo ha raccontato in conferenza stampa si è commosso. “Da un anno non vedo le mie figlie”, ha detto.