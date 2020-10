VIDEO / Crespo: “Lautaro? Giocare nell’Inter lo deve rendere orgoglioso. Credo che lui…”

Parata di stelle argentine, soprattutto nerazzurre, nella prima giornata del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Tra gli ospiti Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Diego Milito, Hernan Crespo e Juan Sebastian Veron. Il discorso si sposta su un loro connazionale, Lautaro Martinez. Questo il giudizio di Crespo: “Lautaro sta giocando in una squadra top europea e questo lo deve rendere orgoglioso. Credo che lui abbia una mentalità e una personalità che gli permetterà di essere il centravanti dell’Inter per molti anni. Dopo il primo anno da titolare, credo che per il bene suo, per le sue certezze, ci voglia un po’ di stabilità”.

Sei più un allenatore alla Conte o alla Ancelotti? “Caratterialmente Antonio lo conosco poco, con Carlo ho condiviso tante esperienze. Dico che il modo di fare il mio lavoro è quello di essere se stessi“.

(Gazzetta dello Sport)