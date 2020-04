VIDEO / I ricordi di Crespo: “Con Cuper ci arrivavano pallonate, non cross. Serviva il casco”

Hernan Crespo, nel corso della diretta Instagram con Bobo Vieri, ha ricordato la sua avventura in nerazzurro con Cuper in panchina:

“Con te ho imparato una cosa, con il nostro bellissimo allenatore Cuper ci arrivavano delle pallonate. Mi sono detto: ‘O imparo il colpo di testa o non la piglio più’. Fra Di Biagio, Almeyda, Zanettino non è che arrivava la palla pulita, arrivavano certe castagne… Per assurdo, lì ho aggiunto un altro tassello. Ho imparato a sgomitare, venivo da Argentina, Parma, Lazio e arrivo all’Inter e ci arrivavano le pallonate che ci mandava Cuper. Mi sono detto: ‘O impari o impari’, o mi mettevo il casco o imparavo a saltare di testa”.