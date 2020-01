VIDEO FCIN1908 / Damiani: “Radu? Lascia il Genoa, decideremo con l’Inter il da farsi”

Oscar Damiani, agente del portiere Radu, è passato dalla sede dell’Inter e dopo aver visto i dirigenti nerazzurri ha parlato anche ai microfoni di FCINTER1908.IT. Queste le parole del noto procuratore:

«Situazione? Non siamo venuti per Radu, ma per prendere i biglietti della partita. Però per adesso è al Genoa ma vediamo di trasferirlo entro fine mese perché questo è il suo desiderio. Poi dove lo decideremo nei prossimi giorni perché adesso ancora non c’è nulla di concreto quindi inutile parlarne».

-Andrà in prestito o arriverà all’Inter?

Vedremo, ci sono tanti club che lo vogliono all’estero e in Italia. I club più importanti all’estero. Ma è un giocatore di proprietà dell’Inter e quindi non vuole cederlo, valuteremo insieme ai dirigenti nerazzurri per il bene della squadra.

-Rammarico per la decisione del Genoa?

Molto. Hanno fatto una cosa che non ci aspettavamo e che il ragazzo non meritava.

-Da vice dell’Inter subito?

Delle questioni tecniche non mi voglio occupare, io devo fare il bene del ragazzo. E’ la cosa più importante. Quindi valuteremo nei prossimi giorni ma certamente la sua avventura al Genoa è finita.

-Come si sente lui?

Non ha perso fiducia, si sente forte e non ci sono problemi sotto quell’aspetto.

