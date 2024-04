VIDEO / De Rossi, la sfuriata a Llorente è esilarante: “Voi me lo dovete dì!”

Al 71' di Roma-Milan Llorente si avvicina al tecnico giallorosso e gli fa il segno dell’orologio. La reazione è esilarante. De Rossi si sbraccia e sembra urlare: “Voi me lo dovete dire, non io!", a cui aggiunge anche qualche espressione irripetibile. Questo momento iconico si trasforma in un video che diventa viralissimo