Come vi abbiamo raccontato live e minuto per minuto, l’Inter oggi ha avuto un confronto con Conte. C’era Steven Zhang e c’erano i dirigenti nerazzurri, tutti, dall’ad Marotta fino ad Ausilio, al summit che si è tenuto a Somma Lombarda. L’allenatore intanto ha lasciato il posto mentre i dirigenti interisti sono rimasti in villa per un colloquio all’aperto.