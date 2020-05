VIDEO / Lady Dzeko: “Stavamo pensando al trasloco a Milano poi Edin mi ha chiamato e…”

Un anno fa il futuro di Edin Dzeko sembrava già scritto con l’attaccante a un passo dall’Inter. Alla fine, però, l’attaccante scelse di rimanere a Roma e rinnovare il suo contratto. Un anno dopo la moglie dell’attaccante, Amra, ricorda così quelle settimane: “Io amo Roma, è casa, i tifosi sono straordinari e da nessun’altra parte sono così. Ma la scelta di restare è tutta di mio marito. Lui spera di vincere anche con la Roma, è rimasto per questo, lo speriamo tutti. Ed è vero che è competitivo, non ama perdere“.

“Quella dei bambini non l’avevo mai sentita, non è vero. Il trasloco anche se non era pronto, però sì, ci stavo pensando al fatto che avrei dovuto fare le scatole. Poi, a metà agosto, ero a Sarajevo e dovevo fare un red carpet. Quando Edin mi ha chiamato per dirmi che saremmo rimasti mi tremavano le gambe, emozione unica”.

Dzeko capitano?

“Ma la fascia non cambia molto, lui si sentiva amato prima e si sente amato adesso e ha un rapporto speciale con i compagni. Restare qui a fine carriera? Abbiamo il sogno di tornare a Sarajevo. Ma Roma sarà sempre Roma, sarebbe stato così anche se ci fossimo trasferiti”. Suo marito ha finito di vedere tutte le partite della Bundesliga? “Sì, le ha viste tutte. Volevamo andare al parco, mi ha detto: ‘Ok andiamo, ma alle sei dobbiamo stare a casa, non voglio perdere un minuto’. Il calcio è mancato tanto anche a me. Abbiamo capito che salute e sicurezza sono le cose più importanti. Poi se riprenderà il campionato saremo tutti contenti, altrimenti capiremo la situazione”.

(Gazzetta dello Sport)