VIDEO / El Salvador, calca di tifosi allo stadio: i primi soccorsi

Dodici persone sono rimaste uccise in una calca di tifosi allo stadio Cuscatlan di San Salvador per assistere a una partita del torneo di calcio locale tra Alianza e FAS, come ha dichiarato la Polizia Civile Nazionale. Il bilancio provvisorio è appunto di dodici vittime, nove delle quali allo stadio e altre tre in ospedale. Due feriti in condizioni critiche, ma la gente che ha avuto bisogno di cure è stimata in 500 unità (asfissia e diversi tipi di traumi sono le cause principali). La partita è stata sospesa mentre i servizi di emergenza evacuavano le persone dallo stadio in un’operazione che ha coinvolto centinaia di poliziotti e militari.