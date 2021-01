«Quando si diceva che Conte lo metteva al 92esimo non credo alla malafede. Credo ad un errore. Credo ad una lettura no corretta, ad una sorta di mancanza di rispetto non voluta. Eriksen è un errore condiviso e tutti hanno colpe». Queste le parole di Adani sul danese e sul suo mancato utilizzo che si è verificato puntuale anche in Roma-Inter.