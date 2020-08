GdS – Patrimonio ma anche simbolo della divergenza Conte-Inter: la nuova vita di Eriksen – VIDEO

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Christian Eriksen che, nonostante il gol al Getafe, dovrebbe partire dalla panchina contro il Leverkusen:

“Tra Eriksen e Conte non è stato amore a prima vista, non quello che si poteva immaginare a gennaio quando sbarcò a Milano e si presentò alla Scala. Ormai questo è un fatto, il tecnico fatica a proporlo nell’undici titolare perché ritiene che la squadra non riesca a permetterselo vista anche qualche pausa di troppo durante i match. In più il danese è diventato simbolo di una divergenza di idee e intenti tra Conte e la dirigenza che ha preso forma nel mercato invernale. Però Eriksen resta un patrimonio di classe e giocate a disposizione dell’Inter e lui resta motivato e positivo nonostante il poco spazio a disposizione. I 10′ col Getafe hanno confermato che, specie in Europa, può essere decisivo. Nella competizione ha 2 gol e 1 assist in 3 partite e 188′ complessivi. Anche col Leverkusen Conte punterà su un centrocampo più muscolare e sul 3-5-2 ma Christian resta un’arma importante dalla panchina. Poter pensare lui e Sanchez a gara in corso può diventare un modo per fare la differenza”.

(Gazzetta dello Sport)