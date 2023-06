VIDEO / Europei Under 21, l’Italia si qualifica se: tutte le combinazioni

Nell'ultima partita del girone D degli Europei Under 21 contro la Norvegia, l'Italia di Nicolato si gioca la qualificazione ai quarti di finale. La classifica è guidata dalla Francia a quota 6, con azzurri e Svizzera a 3 e norvegesi a zero. Ecco tutte le combinazioni per il passaggio del turno della nostra Nazionale