VIDEO / Francesco Facchinetti: “Dopo la musica voglio cambiare il calcio”

L'intervista di Francesco Facchinetti a La Gazzetta dello Sport dopo il primo Esame FIFA per agenti sportivi

Nel primo pomeriggio di oggi, nella sala congressi dell’hotel Parco dei Principi a Roma, si è svolto il primo Esame Fifa per Agenti Sportivi. Tra i 128 partecipanti anche Francesco Facchinetti, proprietario di una delle più grandi società di management in Europa, la Newco: "Il calciatore deve essere gestito in maniera capillare, come un artista. Ad oggi sono esattamente come rockstar"