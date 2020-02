VIDEO FCIN1908 – Boban: “Il derby è sempre una partita particolare. Se ci sarà Ibra? Lui…”

Zvonimir Boban è intervenuto in occasione del premio “Amici dei Bambini“, al Palazzo Reale di Milano. Il dirigente del Milan è stato premiato come “Miglior direttore Sportivo” e ha raccontato il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic.

Ecco le dichiarazioni raccolte dall’invitata di FCINTER1908.IT: “Ha una personalità e professionalità particolare, è entrato nello spogliatoio con leggerezza e rapidità. Non era facile arrivare e inserirsi con i compagni più giovani e invece ha trovato il modo perfetto per intuire l’atmosfera e il momento che stava vivendo il Milan e infilarsi nel modo migliore. Aveva tutto da perdere Ibra e tutto quello che fa è già abbastanza”.

SUL DERBY – “La prossima partita conta sempre di più delle altre, è sempre stato così. Il derby è sempre una partita particolare. Noi siamo in crescita, abbiamo cambiato modulo, ma non dobbiamo essere ossessionati. La differenza vera è se giochi a quattro o a tre, oltre alle qualità tecniche e fisiche. Se Ibra ci sarà? Spingeva pure per il Verona, ma domenica ci sarà”.