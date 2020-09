VIDEO FCIN1908 / Braida: “Lautaro? Giusto per il Barça. Conte è bravo: o lo accetti o…”

Le parole di Braida ai microfoni di Fcinter1908: “Il calcio in questo momento non mi piace. Mi auguro e spero che si ritorni alla normalità dopo il Coronavirus. Giocare senza pubblico è come giocare in allenamento. Spero che si ritorni alla normalità perché il pubblico è essenziale. Mancano il pathos e l’adrenalina. Io amo il calcio, il calcio deve essere vero. Questo è finto. Pirlo alla Juventus? Un ragazzo che già era allenatore quando giocava, può sembrare una scommessa ma non fa tante chiacchiere. Si farà valere. Tonali al Milan? Un ragazzo che merita attenzione, dipenderà dalla crescita e dai suoi miglioramenti. A volte questi giocatori hanno delle qualità e poi non migliorano. Mi sembra molto posato, intelligente e in gamba. Un Barcellona senza Messi? Io non lo vedo. Lo vedo solo con Messi. Suarez? Grandissimo goleador, farà ancora gol dove andrà. Lui sa fare i gol. Lautaro? È il profilo giusto per andare a giocare al Barcellona. Lui ha le stigmate del profilo giocatore tipico della loro cultura. Vidal? Ha il temperamento, è un guerriero e questo mi sembra sia importante per Conte. Lui ama questi calciatori. Chiesa? Speriamo che esploda nella sua interezza. Fa cose molto buone ma per essere un campione deve fare qualcosa in più. Pace Conte-Zhang? Partiamo dal fatto che Conte è bravo. Probabilmente è il suo carattere. O lo accetti come è o lo devi cambiare. Io quelli bravi me li tengo. Scelta Inter di mollare Tonali? E’ una scelta ponderata che può essere secondo il suo punto di vista vincente. Milan? Maldini lo conoscete tutti, anche Pioli. Sono bravissimi professionisti. Auguro a loro i successi che si meritano e che si merita il Milan. Ibra deve giocare fino a quando ce la fa. Giusto che giochi uno come lui, ne vedi pochissimi come lui. Proprietà straniere? Il nostro nuovo mondo, è la globalizzazione. Quando arriva un investitore con risorse ben venga”.