VIDEO FCIN1908 / Giletti: “È un’Inter un po’ ‘juventina’. Marotta pronto a fregare lo scudetto alla Juve: con Conte…”

Intervenuto a margine dell’evento di beneficenza ‘United of the Heart‘, organizzato per la raccolta fondi per la ricerca sulle patologie cardiache, il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti – noto tifoso della Juventus – ha parlato dei bianconeri di Maurizio Sarri e della sfida con l’Inter dell’ex Antonio Conte.

Le immagini delle dichiarazioni di Giletti, raccolte all’Hotel Principe di Savoia di Milano dall’inviato di FCInter1908.it: “Ho visto Marotta che mi sembra pronto a fregare lo scudetto alla Juventus. Sono contento di incontrarlo di nuovo dopo tanti anni. Juve avanti in classifica? Siamo solo a febbraio e ho visto che Marotta e Conte hanno fatto una grande squadra. Guardiamo lontano e sappiamo che l’Inter è una bella realtà. Quando prendi gente come Conte, Marotta e Orali hai messo gente che sa vincere e sa come costruire una società. Credo che prima l’Inter non avesse una società, ora ce l’ha ed ha anche un allenatore e ha preso anche giocatori. Ha fatto un grande investimento quindi per la Juve. Kulusevski soffiato all’Inter? È un qualcosa che dovrà accadere. L’Inter è una squadra molto concreta, sa soffrire e vincere. Ha gente che conosce il DNA della vittoria: è un’Inter un po’ ‘juventina’. La Lazio ha solo il campionato e ha un Immobile che non si ferma mai. Impegno Champions? La Juventus ha la mente per stare su più fronti e difficilmente ne sbaglia uno. Solitamente sbaglia quello delle coppe, ma magari quest’anno si inverte tutto“.