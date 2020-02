VIDEO FCIN1908 / Gravina: “Commisso? Sfogo legittimo ma il botta e risposta non fa bene al calcio. L’arbitro…”

Presente all’evento ‘United for the heart’ a Milano, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha risposto così a Commisso. Ecco il video di FCINTER1908.it

“Polemiche? Il punto l’abbiamo già messo, il calcio deve riacquistare la sua serenità nei giudizi, vorrei concentrarmi su questa serata. Il calcio dimostra una grande sensibilità nel valorizzare il suo concetto di responsabilità sociale, tutti riusciamo a dimostrare di essere uniti e dovremmo riportare questo senso nel calcio giocato”.

RISPOSTA DI NICCHI A COMMISSO – “Non entro in merito a diatribe personali, l’ho precisato al presidente Commisso. L’arbitro può sbagliare, da parte mia difendo le istituzioni, solo così diamo garanzia di affidabilità al mondo del calcio, se viene meno il concetto di imparzialità, viene meno il concetto di calcio e sport. Eviterei polemiche sterili, botta e risposta non fanno bene al mondo del calcio, non fa bene esasperare gli animi dobbiamo anche noi mantenere il basso profilo”.

PAROLE DI COMMISSO – “Non sono preoccupato, oggi sono stato a colazione con Commisso. E’ stata tranquilla e serena, è importante comunicare in modo corretto i principi e le regole che richiedono un rispetto reciproco, ho garantito questo a Commisso e vale per tutti i dirigenti e atleti del mondo del calcio. Questo sfogo è legittimo da parte sua ma non condivisibile da parte mia, capisco che in un momento di grande criticità anche nell’ambito dei risultati, ci possono essere reazioni così ma non si può giustificare un’alzata di toni come è avvenuto nelle ultime 24 ore”.