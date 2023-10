L'Inter torna a fare la corte a Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco piace tantissimo ai nerazzurri, pronti a fiondarsi su di lui

La convinzione, in casa nerazzurra, è che alla fine Zielinski rinnoverà anche questa volta con il Napoli. Ma in caso contrario, Ausilio pronto all'assalto per giugno al centrocampista polacco