VIDEO / Fiorentina-Inter, la probabile: Conte rivoluziona difesa e centrocampo. In attacco…

La testa alla Fiorentina ma con un occhio alla gara di domenica contro la Juve. Vanno in questa direzione le scelte di formazione di Antonio Conte in vista della gara del Franchi. Rispetto alla gara contro la Roma, il tecnico nerazzurro opera 7 cambi. In difesa si rivedono Kolarov e Ranocchia, mentre è rivoluzione vera a centrocampo. Come annunciato dallo stesso allenatore nerazzurro, ci sarà Eriksen nella posizione di play basso, chance importante per il danese. Mentre potrebbe giocare dal 1′ anche Stefano Sensi per un centrocampo con più qualità rispetto al solito. Sulle fasce spazio a Young e destra e Perisic a sinistra. Sanchez-Lautaro la coppia d’attacco.

(Gazzetta dello Sport)