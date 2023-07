VIDEO / Funerali Vincenzo D’Amico, applausi e cori all’uscita del feretro

Bandiere, striscioni, tifosi, ex compagni e dirigenti per l'ultimo saluto a Vincenzo D'Amico, campione d'Italia con la Lazio nel '74, scomparso sabato pomeriggio. Circa mille i supporters biancocelesti presenti alla chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio. Della squadra attuale, unico giocatore presente è stato Danilo Cataldi, che ha riservato alcune parole per l'ex calciatore: "Merita questo affetto". Guarda il video