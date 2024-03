Adriano Galliani, uscito dal Senato, ha parlato così dell'episodio che ha visto coinvolti Acerbi e Juan Jesus

“Conosco Acerbi, credo improbabile la cosa, ma non so, non ho visto”. Risponde così Adriano Galliani ai cronisti che, in uscita dal Senato, gli chiedevano un parere sulla questione Juan Jesus-Acerbi. Fonte video: Gazzetta.it