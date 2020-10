Genoa-Inter, le scelte di Conte: Eriksen e Darmian verso la conferma, torna Bastoni dal 1′

L’Inter scenderà di nuovo in campo questa sera alle ore 18 al Marassi. Il tecnico dell’Inter Conte, ieri in conferenza stampa, ha dichiarato di non essere preoccupato, ma ha confermato che la squadra è sulla strada giusta. Con. il Genoa servono i tre punti e l’allenatore nerazzurro schiererà Bastoni dal 1′, definitivamente rientrato dopo la positività al Covid. Con lui ci saranno De Vrij e D’Ambrosio in difesa.

In attesa di capire come evolverà la situazione di Hakimi, in viaggio verso Genova per raggiungere la squadra dopo il secondo tampone negativo, dovrebbe essere confermato Darmian sulla destra. A sinistra ancora Perisic, in mediana Vidal e Barella con Eriksen alle spalle della coppia Lautaro-Lukaku.