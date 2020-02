Giaccherini: “Eriksen un problema? È una soluzione. Lukaku impatto devastante in Serie A”

Il centrocampista del Chievo Giaccherini, ex allievo di Conte alla Juve, ha parlato del suo ex tecnico e del momento dell’Inter

“Il mister nel corso degli ultimi anni ha ricercato molto il 3-5-2, ci sono momenti nella stagione in cui c’è meno brillantezza e lucidità e allora gli avversari ti studiano e ti prendono le misure. Mi ricordo quando ero con lui alla Juve, c’erano partite in cui i centrocampisti avversari ci seguivano a uomo e i nostri inserimenti non andavano più a buon fine. Trovare un’alternativa a questo modulo potrebbe dargli una soluzione in questi momenti di difficoltà. Credo che Eriksen non è un problema per un allenatore, ma una soluzione. Lukaku è un top player, uno dei più forti centravanti al mondo, impatto devastante qua in Italia. Io non avevo dubbi perché faceva benissimo in Premier, si è messo a disposizione di Conte. Vedo le partite dell’Inter e i due attaccanti corrono come pazzi, si mettono a disposizione della squadra. Nella fatica poi vengono fuori le loro qualità”.