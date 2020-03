VIDEO / Godin: “Serve responsabilità. Un grazie a tutti quelli che lavorano in prima linea”

Il difensore dell’Inter Diego Godin ha mandato attraverso i social un messaggio di solidarietà a tutti in questa emergenza Coronavirus, in particolare a chi lavora tra i sanitari:

“Ciao a tutti, come state? Vi mando un grande abbraccio, a distanza. Si va avanti con la quarantena, mando un messaggio di solidarietà. Bisogna essere responsabili. Mando un messaggio di grande coraggio a tutto il mondo, specialmente all’Uruguay che è sempre nei miei pensieri. Seguiamo tutte le indicazioni che ci danno per controllare la situazione. Mando un ringraziamento speciale a tutta la gente che sta lavorando in prima linea per contenere il virus e la situazione. Chi lavora nel reparto sanitario, mando un grandissimo abbraccio. Riusciremo a superare questo momento come abbiamo fatto in altre situazioni”.