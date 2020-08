VIDEO / Godin: “Inter in semifinale dopo 10 anni: godiamocelo che non è poco ma…”

Altro passaggio della conferenza stampa post Leverkusen di Diego Godin. Il difensore uruguayano ha parlato del traguardo semifinale per l’Inter:

“Serve sempre l’esperienza, ma poi parla il campo. Se non facciamo le cose che chiede il mister, non arriviamo da nessuna parte. L’esperienza serve in alcune occasioni per capire situazioni di campo, sono contento perché dopo 10 anni l’Inter è tornata a giocare una semifinale europea. Godiamoci questa situazione che non è poco, riposiamo e prepariamoci per la prossima partita”.