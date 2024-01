VIDEO FCIN1908 / Gravina: “Bellissimo confronto: vedo una A che ha voglia di…”

A margine dell'Assemblea Straordinaria tenutasi oggi in Lega Calcio, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato così

Così Gravina: "Una tappa di avvicinamento, un bellissimo confronto con scambio di riflessioni. Vedo una A attenta, vogliosa di poter centrare nel miglior modo possibile un percorso legato ad un progetto di evoluzione e sviluppo del calcio italiano. Questo mi fa stare molto più tranquillo, riconoscendo alla Lega di A la leadership declinata grazie alla capacità produttiva non solo economico-finanziaria. Il parere di A è fondamentale, ci saranno altri incontri e riflessioni. L'auspicio è arrivare ad un documento strategico e condiviso il prima possibile, per lanciare un messaggio innovativo sul piano della riforma ma il messaggio più bello è il senso di responsabilità che ci permette di evitare quella che io definisco una sconfitta, ossia il celebrare un'Assemblea Straordinaria che è la dimostrazione chiara di incapacità dell'organismo politico nel sapere affrontare i problemi. Se tutto ciò avvenisse sarebbe un grande successo per il calcio italiano"