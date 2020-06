VIDEO / Inter, il messaggio di Handanovic ai tifosi: “Faremo di tutto per riportare…”

Con un video con La Gazzetta dello Sport, il portiere dell’Inter Samir Handanovic ha voluto inviare un messaggio al mondo interista:

“Abbiamo passato un periodo davvero difficile, il mio primo pensiero è giusto che vada a tutti coloro che non sono stati bene o che non sono più tra di noi, abbiamo la possibilità di riprendere a giocare, di praticare lo sport che amiamo anche in circostanze non abituali. Faremo di tutto per riportare un po’ di gioia ai nostri tifosi e a tutti quelli che amano il calcio. Speriamo di riuscirci e soprattutto di rendere orgogliosi e felici i nostri tifosi interisti che anche in questo periodo difficile non ci hanno mai fatto mancare il loro affetto”.