In un video pubblicato sui profili ufficiali della Kings League World Cup, Ibrahimovic ha annunciato la grande novità in pieno stile Zlatan

«Ho vinto più di 30 titoli, segnato più di 500 gol. Non c’è nessuno che non conosca il mio nome. Il calcio non mi manca. Sono io che manco al calcio. Sono il migliore. Sono il King of Kings. Benvenuti al mio Mondiale», l'annuncio di Ibra