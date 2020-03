VIDEO / Inter, un altro Chino in arrivo? Martinez Quarta, ecco chi è il pupillo di Zanetti

L’Inter segue sempre con grande attenzione i giovani prospetti. Tra questi c’è anche il difensore del River Plate Lucas Martinez Quarta che il club nerazzurro segue da tempo, sponsorizzato anche dal vicepresidente Zanetti.

L’argentino si è imposto nel River Plate e ha dimostra di saper giocare anche con la difesa a 3 in tutti i ruoli. Numeri importanti per Martinez che in questa stagione è al primo posto per palloni conquistati ed è un punto di riferimento per la compagine argentina. Tanti club sulle sue tracce, ma l’Inter spera di riuscire a convincere il giocatore usando la carta Zanetti. Un po’ come successe con Lautaro usando Milito.