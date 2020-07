Inter-Bologna, Conte ritrova la sua mente. Eriksen e Godin dal 1′, Lautaro favorito su Sanchez

Questa sera l’Inter affronterà il Bologna alle 17.15 a San Siro. La squadra nerazzurra va alla ricerca di tre punti fondamentali che la avvicinerebbero al secondo posto, dopo la sconfitta della Lazio col Milan. Conte ritrova la mentre Brozovic in mezzo al campo, al suo fianco ci sarà Barella. In difesa con De Vrij e Bastoni, altra chance per Godin dal 1′.

Eriksen si riprende il suo posto sulla trequarti, in attacco insieme a Lukaku è Lautaro il favorito, anche se Sanchez scalpita. Sulle corsie laterali dovrebbero esserci Candreva a destra e Young a sinsitra.