Unica sola seduta di allenamento oggi per l’Inter a due giorni dall’esordio in campionato con la Fiorentina. Con il gruppo non c’era Vidal che ha dovuto sbrigare le pratiche per la sua permanenza in Italia. Con i compagni anche Ranocchia che sembra vicino all’addio dopo che il Genoa ha incontrato il suo entourage in centro a Milano. C’è anche Skriniar con i compagni, in attesa di capire se il Tottenham riuscirà a convincere il club nerazzurro a farlo partire.