VIDEO FCIN1908 / Zaccheroni: “Inter inferiore alla Juve, Sarri ha un compito più difficile di Conte. Sul derby…”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore dell’Inter – tra le altre -, ha risposto alle domande dei giornalisti a margine dell’evento benefico per la raccolta di fondi per la ricerca sulle malattie cardiache ‘United for the Heart‘. Ecco le dichiarazioni, raccolte dall’inviato di FCInter1908.it all’Hotel Principe di Savoia di Milano.

GASPERINI – “Panchina d’oro? Strameritata. Non è il solo che la meritava ma anche coloro che sono saliti sul podio: sia Sinisa (Mihajlovic, ndr) che Allegri, che ha vinto l’ennesimo campionato. La merivatano tutti e tre ma doveva essere assegnata solo ad uno e devo riconoscere che Gasperini ha stupito più di tutti. Cos’ha più degli altri? Tantissimo. Riesce a produrre risultati straordinari con giocatori bravi ma inferiori a quelli delle altre. Riesce a stupire e rinnovarsi sempre, cambiando molto per non dare punti di riferimento agli altri. È un allenatore innovativo”.

L’IMPATTO DI CONTE E SARRI – “Il primo è riconosciuto come un condottiere e i giocatori lo stanno seguendo. L’Inter ha meno qualità della Juventus: ha un organico qualitativamente inferiore. Sarri arriva in una piazza che sta vincendo da tanto tempo, dove ci si aspetta una migliore qualità di gioco. Quello che ci si aspettava da lui ancora non si vede, però serve tempo per modificare la cultura di una squadra abituata a stravincere è più complicato. Probabilmente vincerà Sarri, ma dal mio punto di vista il suo compito è più difficile rispetto a quello di Conte”.

SUL DERBY – “Per il Milan è meglio è meglio affrontare una squadra favorita, perché sul piano psicologico non è una squadra che sta benissimo. L’Inter sa dove vuole arrivare e come arrivarci. È molto determinata e sulla carta ha più possibilità, ma il bello del calcio è che non ci sono certezze. Sicuramente il Milan si compatterà e giocherà di squadra, però l’Inter ha qualcosa in più a livello di squadra. I calciatori dell’Inter sono quasi tutti sopra la media del rendimento storico“.