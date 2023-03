VIDEO / Inter sulle gambe: già 12 giocatori sopra i 2.000 minuti giocati

L'Inter ha dodici giocatori con almeno 2000 minuti giocati in questa stagione: ecco il confronto con le altre big

Come l'anno scorso, anche in questa stagione l'Inter ha pagato il calo fisico tra febbraio e marzo, mettendo a rischio la qualificazione alla Champions League. Tutta colpa del poco turnover operato da Inzaghi, che ha portato ben 12 giocatori a scendere in campo per già più di 2.000 minuti. Guarda il video con tutti i dati