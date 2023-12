VIDEO / Inter, Inzaghi re del turnover: in Europa Sanchez batte Thuram. E Frattesi…

Nel corso del girone di Champions League Inzaghi non ha quasi mai giocato con la formazione titolare. Solo una volta, contro il Benfica alla seconda giornata, il tecnico ha deciso di optare per l’Inter-tipo, per il resto sempre tanti cambi e rotazioni. Ecco quanto sono stati impiegati i titolarissimi in Europa finora