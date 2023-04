VIDEO/ Inter, Onana in Duomo, i tifosi impazziscono: autografi e selfie con tutti

André Onana avvistato in Duomo. Il portiere dell'Inter si è fatto un giro in centro a Milano per mostrare la città ai suoi fratelli, ma una volta riconosciuto è stato preso d'assalto da ragazzini e tifosi. Gentilissimo, si è reso disponibile per selfie e autografi con tutti