VIDEO FCIN1908 / Ds Parma: “Su Esposito siamo pronti ma l’Inter non vuole. Darmian? Ci tengo a dire…”

Lungo via vai in sede dell’Inter oggi pomeriggio. In attesa che arrivi Moses, esterno del Chelsea, per ultimare le pratiche burocratiche per il suo trasferimento, ha parlato il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano. Queste le sue parole raccolte dalla nostra inviata: “Mi sono visto con un procuratore e mi hanno prestato un ufficio, è la verità. Con l’Inter non abbiamo parlato di Esposito perché per adesso non è in uscita: se esce, noi ci siamo. Darmian? E’ un cosa che ci tengo a dire: non siamo venuti a parlare di Darmian: è nostro, poi si vedrà. E’ un giocatore tutto nostro, l’Inter è impegnata in altre cose. Per Esposito non c’è margine: ci interessava già un mese fa, ne avevamo già parlato. Io Esposito l’ho chiesto un mese e mezzo fa, per adesso non è in uscita: abbiamo ottimi rapporti con loro, sanno dove trovarci”